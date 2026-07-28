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Ксения Собчак, Снежанна Георгиева, Оксана Бондаренко и Ирина Зарькова отдыхают на юге Франции

Ксения Собчак, Снежанна Георгиева, Оксана Бондаренко и Ирина Зарькова отдыхают на юге Франции

Ксения Собчак, Оксана Бондаренко, Ирина Зарькова, Снежанна Георгиева отдыхают на юге Франции в компании Ирины Вольской, дочери экс-министра финансов Узбекистана Малики Азимовой, Екатерины Мухиной и других.

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