Эксперт по постельным сценам в кино раскрыла данный Эмме Стоун интимный совет

Координатор интимных отношений в кино Элль Макэлпайн рассказала о работе над сериалом «Бедные-несчастные» и раскрыла, какой совет она дала исполнительнице главной роли Эмме Стоун после съемок в многочисленных постельных сценах.
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