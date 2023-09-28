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Новые автобусы выйдут на дороги Краснодара с 1 октября

Новые автобусы выйдут на дороги Краснодара с 1 октября

Перевозчик будет работать по брутто-контракту, сообщили Краснодарские известия. Десять автобусов белорусского производства (Минский автомобильный завод) приспособлены для проезда маломобильных граждан, есть места для колясок, предусмотрена возможность подзарядки телефонов.

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