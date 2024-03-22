Бывшего главкома ВМФ прочат в начальники Военно-морской академии

Адмирал Николай Евменов, с 2019 года и до последнего времени занимавший должность главкома ВМФ России, рассматривается в качестве наиболее вероятного кандидата на должность начальника Военно-морской академии имени Кузнецова в Санкт-Петербурге.
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