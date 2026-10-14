В Курской области за сутки произошло девять пожаров

Кроме пожаров, пожарные четыре раза устраняли последствия ДТП, саперы обезвредили три взрывоопасных предмета, выписан один штраф за нарушение правил безопасности.
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