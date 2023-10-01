В НАТО рассказали о планах по допразмещению ядерного оружия в Европе

НАТО не готовится к дополнительному размещению ядерного оружия на европейском континенте. Об этом заявила глава директората по ядерной политике Североатлантического альянса Джессика Кокс финской газете Ilta-Sanomat, выдержки приводит «Коммерсант».
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