Врач перечислила худшие продукты для сосудов

Врач-эндокринолог, д.м.н. Зухра Павлова перечислила самые вредные продукты для сосудов.В своем Telegram-канале специалист отметила, что употребления ряда продуктов питания, которые вредят сосудам, стоит ограничить.
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