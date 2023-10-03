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Врач перечислила худшие продукты для сосудов

Врач перечислила худшие продукты для сосудов

Врач-эндокринолог, д.м.н. Зухра Павлова перечислила самые вредные продукты для сосудов.В своем Telegram-канале специалист отметила, что употребления ряда продуктов питания, которые вредят сосудам, стоит ограничить.

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