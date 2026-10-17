В издательстве МИФ выходит книга Василия Вербина «Некрополи Москвы». «Сноб» публикует отрывок.Ваганьковское кладбище состоит будто из двух частей, двух планов — главного, всем видимого и понятного, и широкого фона, который, как рама или паспарту картины, обрамляет главное, но не всегда заметен сам по себе.