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Царьград

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WarGonzo: русские операторы дронов обхитрили ВСУ с помощью обычной желтой изоленты

WarGonzo: русские операторы дронов обхитрили ВСУ с помощью обычной желтой изоленты

Русский боец с позывным «Артист» рассказал о способе маскировки беспилотников, который успешно применяли против ВСУ в зоне СВОTelegram-канал WarGonzo сообщает, что наши военные использовали обычную желтую изоленту для беспилотников, чтобы противник воспринимал их как свои.

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