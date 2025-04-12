WarGonzo: русские операторы дронов обхитрили ВСУ с помощью обычной желтой изоленты

Русский боец с позывным «Артист» рассказал о способе маскировки беспилотников, который успешно применяли против ВСУ в зоне СВОTelegram-канал WarGonzo сообщает, что наши военные использовали обычную желтую изоленту для беспилотников, чтобы противник воспринимал их как свои.