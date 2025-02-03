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Новости Омска

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Омский суд отправил в СИЗО пассажира поезда, который с мачете напал на

Омский суд отправил в СИЗО пассажира поезда, который с мачете напал на попутчиков. ЧП произошло ночью 31 января в поезде Томск-Адлер, который в тот момент находился в Новосибирской области.

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