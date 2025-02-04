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Смоленская Газета

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Василий Анохин поздравил с днём рождения Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина

Василий Анохин поздравил с днём рождения Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих официальных страницах в социальных сетях и в телеграм-канале поздравил с днём рождения Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина.

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