Василий Анохин поздравил с днём рождения Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина

Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своих официальных страницах в социальных сетях и в телеграм-канале поздравил с днём рождения Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслава Володина.
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