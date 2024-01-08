Антисанкционный ускоритель NVIDIA H20 для Китая будет готов не ранее следующего квартала

Первоначально NVIDIA рассчитывала ещё в ноябре выпустить на рынок Китая адаптированные под опубликованные в октябре властями США новые экспортные ограничения ускорители вычислений, но это событие задержится минимум до второго квартала текущего года, как поясняют источники Reuters.
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