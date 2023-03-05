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Карьера Натальи Варлей могла закончиться из-за неудачной косметической процедуры

Карьера Натальи Варлей могла закончиться из-за неудачной косметической процедуры

Роль Нины из «Кавказской пленницы» обеспечила Наталью Варлей всеобщей любовью и славой. Долгие годы она считалась одной из самых красивых советских женщин и, по признаниям самой актрисы, такого успеха удалось достичь без косметических процедур.

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