Карьера Натальи Варлей могла закончиться из-за неудачной косметической процедуры

Роль Нины из «Кавказской пленницы» обеспечила Наталью Варлей всеобщей любовью и славой. Долгие годы она считалась одной из самых красивых советских женщин и, по признаниям самой актрисы, такого успеха удалось достичь без косметических процедур.
Роль Нины из «Кавказской пленницы» обеспечила Наталью Варлей всеобщей любовью и славой. Долгие годы она считалась одной из самых красивых советских женщин и, по признаниям самой актрисы, такого успеха удалось достичь без косметических процедур.
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