Карточки с фокусом: мошенники придумали схему обмана с налоговыми вычетами

В России появилась новая схема мошенничества с фиктивными налоговыми вычетами, узнали «Известия». Жертве от имени ФНС предлагают открыть новую банковскую карту для перевода на нее возмещения за уплаченные налоги и сообщить ее реквизиты.
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