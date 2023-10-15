Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Вторая жизнь детской обуви - много интересных идей

Вторая жизнь детской обуви - много интересных идей

Малыши быстро растут и бывает, что через несколько месяцев нужна новая парочка ботинок. А что делать с почти новенькими предыдущими? Конечно можно передать по наследству (младшим братьям, сёстрам, а может быть и друзьям), отдать в благотворительные фонды, продать по более низкой цене или сдать в комиссионные магазины.

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Комментарии
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Марина бОБРОВСКИХ
Может быть, но детские топотушки для меня просто вопоминания, декор делать не буду
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