Вторая жизнь детской обуви - много интересных идей

Малыши быстро растут и бывает, что через несколько месяцев нужна новая парочка ботинок. А что делать с почти новенькими предыдущими? Конечно можно передать по наследству (младшим братьям, сёстрам, а может быть и друзьям), отдать в благотворительные фонды, продать по более низкой цене или сдать в комиссионные магазины.