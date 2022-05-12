Ученые выяснили, кого чаще всего мучает аллергия

Исследование показало, что сезонная аллергия в полтора раза чаще поражает мальчиков, чем девочек. Чтобы собрать статистику использовали панели со смесью аллергенов пыльцы деревьев (ольха, лещина, береза, ива, дуб) и смесь аллергенов деревьев.