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Ученые выяснили, кого чаще всего мучает аллергия

Ученые выяснили, кого чаще всего мучает аллергия

Исследование показало, что сезонная аллергия в полтора раза чаще поражает мальчиков, чем девочек. Чтобы собрать статистику использовали панели со смесью аллергенов пыльцы деревьев (ольха, лещина, береза, ива, дуб) и смесь аллергенов деревьев.

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