На пляж в купальнике запрещается: отдыхающие из РФ попали в передрягу на пляже в Эмиратах – выгнали и оштрафовали Ольга БезродняяРоссийские туристы, отправившиеся отдохнуть в ОАЭ, столкнулись с неприятным сюрпризом — штрафом за появление на пляже в купальных костюмах.
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