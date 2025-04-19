На пляж в купальнике запрещается: отдыхающие из РФ попали в передрягу на пляже в Эмиратах – выгнали и оштрафовали Ольга БезродняяРоссийские туристы, отправившиеся отдохнуть в ОАЭ, столкнулись с неприятным сюрпризом — штрафом за появление на пляже в купальных костюмах.