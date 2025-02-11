Справедливы ли обвинения российского ВПК в плохой работе над защитой от FPV-дронов

Несколько дней назад по околовоенным блогам разлетелись кадры испытаний китайского комплекса активной защиты GL-6, который уже является серийным и устанавливается на линейную бронетехнику НОАК, такую как танки ZTZ-99 и гусеничные БМП ZBL-09.
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