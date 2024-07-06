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Только Орбан в Европе пытается остановить полное разрушение Украины, заявил Такер Карлсон

Только Орбан в Европе пытается остановить полное разрушение Украины, заявил Такер Карлсон

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина© РИА Новости / POOL Американский журналист Такер Карлсон в соцсети X назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным европейским лидером, который пытается остановить полное разрушение Украины.

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