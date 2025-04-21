Юрист Спиридонова заявила, хранение бензина в гараже может обернуться штрафом

Многие автовладельцы хранят канистры с бензином в гаражах. Однако данные действия противозаконны. В России запрещено хранить бензин и другие горючие вещества в гаражах, за исключением автостоянок на личных участках.
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