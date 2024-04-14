Маршрут поезда Котлас Южный — Урдома продлили до станции Межег

Временные изменения будут действовать с 15 апреля по 10 мая — на время весеннего половодьяВременные изменения будут действовать с 15 апреля по 10 мая — на время весеннего половодьяКак сообщили в пресс-службе Северной железной дороги, с 15 апреля будет продлен маршрут пригородного поезда Котлас Южный — Урдома.