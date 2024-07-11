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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суарес раскритиковал поведение футболистов Колумбии: «Раздражает, как они пускают слюни. Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается»

Суарес раскритиковал поведение футболистов Колумбии: «Раздражает, как они пускают слюни. Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается»

Команда Уругвая уступила 0:1 в полуфинальном матче Кубка Америки. После завершения игры форвард уругвайцев Луис Суарес подошел к Мигелю Борхе и что-то ему говорил.

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