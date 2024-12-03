Сирийская армия признала продвижение боевиков во многих районах Алеппо

Террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, Вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкреплений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования ВС Сирийской Арабской Республики.
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