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Картина дня. Финансы

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Сирийская армия признала продвижение боевиков во многих районах Алеппо

Сирийская армия признала продвижение боевиков во многих районах Алеппо

Террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, Вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкреплений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования ВС Сирийской Арабской Республики.

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