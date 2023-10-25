В минобороны Молдавии заявили о планах активнее сотрудничать с НАТО

Оборонная политика Молдавии направлена на активизацию сотрудничества с НАТО. Об этом сообщил госсекретарь Министерства обороны Молдавии Валерий Мижа на организованной Бюро по связям НАТО конференции в Кишиневе, передает ТАСС.
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