Донбасс Сегодня

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Юные смолянки стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «Лес – наш главный интерес»

С 1 марта по 31 мая 2021 года филиалом ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Смоленской области» проведён региональный этап Всероссийского ежегодного конкурса детских рисунков «Лес – наш главный интерес».

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