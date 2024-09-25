Как снизить вероятность развития украинского кризиса в направлении ЕС. Рекомендации политиков и экспертов

Роль и место Бухареста, Кишинева и Тирасполя в европейской внешней политике и политике безопасности обсуждались в столице Румынии на симпозиуме «Угрозы и риски безопасности ЕС в контексте развития украинского конфликта», организованном Международным институтом развития и самоорганизации им.
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