Как снизить вероятность развития украинского кризиса в направлении ЕС. Рекомендации политиков и экспертов

Роль и место Бухареста, Кишинева и Тирасполя в европейской внешней политике и политике безопасности обсуждались в столице Румынии на симпозиуме «Угрозы и риски безопасности ЕС в контексте развития украинского конфликта», организованном Международным институтом развития и самоорганизации им.