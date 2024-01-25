Путепровод отремонтируют на объездной дороге в обход Барнаула

На ремонт планируется потратить 6,2 млн рублей Путепровод через железнодорожные пути на участке объездной дороги в обход Барнаула отремонтируют, на это "Центральное дорожно-строительное управление Алтайского края" намерено потратить 6,2 млн рублей.