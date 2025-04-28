Нюша раскрыла правду: отец устроил ее разрыв с Егором Кридом

Певица Нюша расставила точки над «i» в истории с Егором Кридом и её отцом. Певица Нюша вновь затронула тему своего давнего романа с популярным исполнителем Егором Кридом вспомнив об истинных причинах их расставания.
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