Коллеги Алисы Фрейндлих отметили талант актрисы и поздравили ее с юбилеем

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих 8 декабря отмечает юбилей, ей исполнилось 90 лет. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева и советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, певец и музыкант Михаил Боярский в беседе с «Известиям» рассказали о таланте актрисы.