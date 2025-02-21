«Ъ»: Проект самолета «Байкал» может быть заморожен

Сроки создания легкого многоцелевого турбовинтового самолета «Байкал» неоднократно сдвигались. Теперь же стало известно, что проект может быть заморожен, а в качестве временной альтернативы рассматривается ремоторизированный Ан-2.
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