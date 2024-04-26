Данные опроса: более половины россиян поддерживают восстановление смертной казни

После кровавого теракта в подмосковном Красногорске, в результате которого, по последним данным, погибли 145 человек, пострадали не менее 550, в российском обществе вновь активно дискутируется тема отмены моратория на смертную казнь как высшую меру наказания за особо тяжкие преступления.