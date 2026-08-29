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Мерца обвинили в замалчивании экономических проблем Германии

Мерца обвинили в замалчивании экономических проблем Германии

В игнорировании проблем и озвучивании излишне позитивного взгляда на экономику Германии обвинила канцлера страны Фридриха Мерца экономист и член наблюдательного совета Siemens Energy Вероника Гримм 29 августа в интервью немецкой редакционной сети (Redaktionsnetzwerk Deutschland).

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