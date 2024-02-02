Правнучку Чкалова на картошку бы. Призывает ядерной бомбой по Москве

Ей 35! Ничего, жизнь - штука коварная, а бабушки, дедушки и родители не вечны. Да и под ядерный удар можно и в Швейцарии попасть, так, чтобы не насмерть, а чтобы всю оставшуюся жизнь мучиться.

Александр Николаевич

С детства любил читать про летчиков (Мересьев...и т.д.), А утром сегодня набрал в инете "Подвиги Чкалова..." . Опа - их НЕТ!!! Невозможно считать подвигом перегон самолета в Ванкувер (как из Москвы в Анталию) или "пьяный" полет под мостом. Остальное тоже рутина, разбавленная скандалами (вкл.Сталина) и пр. Потом обратил внимание на фото - у правнучки и прадеда - мерзкие выражения лица! Возможно через 120 лет он был бы с ней рядом!?