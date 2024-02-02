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Правнучку Чкалова на картошку бы. Призывает ядерной бомбой по Москве

Правнучку Чкалова на картошку бы. Призывает ядерной бомбой по Москве

mastodont Героям довольно отдали дани, теперь поговорим о… ну о чём поговорим, о том поговорим.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Ей 35! Ничего, жизнь - штука коварная, а бабушки, дедушки и родители не вечны. Да и под ядерный удар можно и в Швейцарии попасть, так, чтобы не насмерть, а чтобы всю оставшуюся жизнь мучиться.
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3 час.
Александр Конкин
На фото лик не обезображен интеллектом...
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3 час.
Александр Николаевич
С детства любил читать про летчиков (Мересьев...и т.д.), А утром сегодня набрал в инете &quot;Подвиги Чкалова...&quot; . Опа - их НЕТ!!! Невозможно считать подвигом перегон самолета в Ванкувер (как из Москвы в Анталию) или &quot;пьяный&quot; полет под мостом. Остальное тоже рутина, разбавленная скандалами (вкл.Сталина) и пр. Потом обратил внимание на фото - у правнучки и прадеда - мерзкие выражения лица! Возможно через 120 лет он был бы с ней рядом!?
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1 час.

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