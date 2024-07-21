«Задача не из легких». Художественная подсветка обеспечит доступ в «Новый Херсонес» даже ночью

Создание художественной подсветки для такого масштабного проекта — задача не из легких. Разработчики использовали самые передовые технологии осветительных систем, сочетающие энергоэффективность и высокую яркость.
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