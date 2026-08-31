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Царьград

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VK запустила образовательные проекты для школьников и студентов

VK запустила образовательные проекты для школьников и студентов

VK представила образовательные проекты к началу учебного года: акции для школьников, родителей и учителей, включая «Начни учебный год с перемены», «Школоманию» и благотворительный проект с Российской детской клинической больницей.

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