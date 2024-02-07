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Закон, порядок, государство

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На Северном флоте состоялось торжественное открытие чемпионата Военно-Морского Флота по военно-спортивному многоборью

На Северном флоте состоялось торжественное открытие чемпионата Военно-Морского Флота по военно-спортивному многоборью

В программу соревнований входят стрельба из штатного или табельного оружия в упражнениях ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3.

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