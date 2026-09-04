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Культуромания

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Фестиваль казачьей культуры пройдет в Ярославле 12 сентября

Фестиваль казачьей культуры пройдет в Ярославле 12 сентября

12 сентября в Ярославле на территории парка 30-летия Победы пройдет межрегиональный фестиваль «Казачий лад и жизненный уклад», посвященный казачьей культуре.

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