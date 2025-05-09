Русские флаги в центре Люксембурга: Такого приёма фон дер Ляйен не ожидала

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала в неловкую ситуацию в Люксембурге. Приехав к зданию парламента, она столкнулась с таким приёмом, которого не ожидала: люди отмечали День Победы с русскими флагами.
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