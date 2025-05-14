СРЗП внесет в Думу проект о квотах на рабочие места для ветеранов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) намерены внести в нижнюю палату парламента законопроекты об обязательном квотировании рабочих мест для трудоустройства ветеранов боевых действий.
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