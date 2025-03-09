Крестьянин Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был замначальника управления по вопросам миграции МВД Москвы Дмитрий Тахтаулов, вместе с подельниками легализовавший 10.
На примере Тахтаулова наглядно видно, какие огромные теневые деньги представляет собой нелегальная миграция. 2000 легализованных мигрантов - и ты долларовый миллионер
Комментарии
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Александр Шипилов
Создаётся впечатление что в государстве управление захватили бандиты, казнокрады, уголовники и прочее и прочее и управляют страной. В прессе только и читаешь то там пирамида, то операции делают те кто в медицине и не смыслит, то пенсионеров нагрели на миллионы по телефонам, то дольщики живут в почти на улицах и ждут квартиры, то гастарбайтеры кого нибудь изнасиловали, зарезали, выгнали с квартиры. Многодетным семьям из Азии вне очереди дали квартиру и миллионы денег, а наши по 13 детей живут по несколько лет в тесноте на двух ярусных койках и не получают таких привилегий от государства. Хотя нам нужно увеличивать население а как на двух ярусных койках без удобств? Вопрос. Когда наконец то будет справедливость. Также пахнущий пловом полковник полиции лишился нажитых непосильным трудом на ниве нелегальной миграции: семи машино-мест, двух земельных участков и жилого здания, изъятых при обыске 592,4 тысяч долларов и 17 миллионов рублей, три участка с домами в Подмосковье, восемь машино-мест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи, а также четыре автомобиля престижных марок. В декабре 2024 года Тахтаулов получил 6,5 лет колонии. В Китае расстрел, в Америке электрический стул, а мы не такие, мы культурные....................
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5 час.
Михалыч
Воровской капитализм переформатировал всех олигархов и чиновников и из творческой нации превратил людей в обслугу.
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5 час.
Семен Демин
6,5 лет - это смешно!! Это поощрение взяточничества и преступности. Наши судьи неадекватны! Поэтому все только ухудшается.
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4 час.
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