На примере Тахтаулова наглядно видно, какие огромные теневые деньги представляет собой нелегальная миграция. 2000 легализованных мигрантов - и ты долларовый миллионер

Александр Шипилов

Создаётся впечатление что в государстве управление захватили бандиты, казнокрады, уголовники и прочее и прочее и управляют страной. В прессе только и читаешь то там пирамида, то операции делают те кто в медицине и не смыслит, то пенсионеров нагрели на миллионы по телефонам, то дольщики живут в почти на улицах и ждут квартиры, то гастарбайтеры кого нибудь изнасиловали, зарезали, выгнали с квартиры. Многодетным семьям из Азии вне очереди дали квартиру и миллионы денег, а наши по 13 детей живут по несколько лет в тесноте на двух ярусных койках и не получают таких привилегий от государства. Хотя нам нужно увеличивать население а как на двух ярусных койках без удобств? Вопрос. Когда наконец то будет справедливость. Также пахнущий пловом полковник полиции лишился нажитых непосильным трудом на ниве нелегальной миграции: семи машино-мест, двух земельных участков и жилого здания, изъятых при обыске 592,4 тысяч долларов и 17 миллионов рублей, три участка с домами в Подмосковье, восемь машино-мест, две квартиры в элитном ЖК и нежилое помещение в Москве, апартаменты с гаражом в Сочи, а также четыре автомобиля престижных марок. В декабре 2024 года Тахтаулов получил 6,5 лет колонии. В Китае расстрел, в Америке электрический стул, а мы не такие, мы культурные....................