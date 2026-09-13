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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киву о матчах с «Реалом» и «Наполи»: «Мне понравились смелость и характер «Интера». Мы смотрим не только на результаты, это начало сезона, давать оценки рано»

Главный тренер « Интера » Кристиан Киву высказался относительно матчей с «Реалом» (1:2) в Лиге чемпионов и «Наполи» (3:2) в Серии А .

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