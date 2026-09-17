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Татар-информ

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Агата Петрова рассказала о сборах с Плющенко и общении с Костылевой

Агата Петрова рассказала о сборах с Плющенко и общении с Костылевой

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров Серебряный призер Российско-Китайских молодежных игр российская фигуристка Агата Петрова поделилась с «Чемпионатом» впечатлениями от сборов с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

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