Подлость виртуальных ассистентов: эксперт разъяснил, как умные устройства сливают личные данные пользователей Алиса БронскаяТакие полезные и мега удобные для современного человека «умные устройства» несут с собой ряд опасностей.
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