Пять необычных рецептов для замены «Оливье» и «Медовика»: Дальний Восток может удивить не только красной икрой

Дальний Восток стал популярным местом для путешествий россиян, особенно на новогодние праздники. Если посетить уникальный регион на этих каникулах не получилось, можно отведать его частичку за семейным ужином.
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