Пока дешево: российская газовая компания завлекает клиентов обещанием отмены санкций

Представители компании «Новатэк» во время крупнейшего в Индии мероприятия по нефтегазовой тематике обратились к индийским покупателям с предложением: покупайте наш арктический газ сейчас, пока он еще дешевый.
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