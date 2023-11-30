Экспорт китайских автомобилей в Россию вырос на 543%

В этом году экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в стоимостном выражении вырос на 543%. Об этом заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
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