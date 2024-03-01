На этом фоне полковник ВСУ Селезнев заявил об отчаянном положении армии. Британский журналист рассказал о «бандах принудительной вербовки» на Украине По словам журналиста британской газеты Daily Mail Дэвид Патрикаракоса, на Украине действуют «банды принудительной вербовки» в ряды ВСУ.