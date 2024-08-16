Село Новая Таволжанка под Белгородом осталось без света после обстрела ВСУ

Населённый пункт Новая Таволжанка, расположенный в Белгородской области, частично остался без электроэнергии в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
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