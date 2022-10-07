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Правительство ввело новые ПДД для электросамокатов

Правительство РФ внесло изменения в Правила дорожного движения. Согласно новым положениям, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и прочие подобные устройства получают особый статус: средство индивидуальной мобильности.

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