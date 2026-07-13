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Игрок сборной Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийства

Игрок сборной Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийства

Полузащитник сборной Колумбии по футболу Хаминтон Кампас принял решение не возвращаться на родину после вылета национальной команды с ЧМ-2026 из‑за угроз, полученных после матча 1/8 финала ЧМ-2026 со Швейцарией.

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